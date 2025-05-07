Banca
MyInvestor assoleix els 10.000 milions de volum de negoci
La companyia aconseguit xifres rècord de captació de clients i increment patrimonial en productes d'inversió, i ja supera els 550.000 clients, dels quals un 60% disposa de productes d'inversió
MyInvestor, el neobanc recolzat per Grup Andbank ha assolit els 10.000 milions d'euros de volum de negoci. Aquesta xifra s'entén gràcies al creixement d'un 20%, que equival a 1.668 milions, durant els quatre primers mesos de l'any, segons ha notificat la companyia en una nota de premsa.
MyInvestor ha aconseguit xifres rècord de captació de clients i increment patrimonial en productes d'inversió, i ja supera els 550.000 clients, dels quals un 60% disposa de productes d'inversió. En aquest sentit, el saldo ascendeix a 5.840 milions d'euros, amb un creixement del 20%. Els productes d'estalvi s'incrementen en 614 milions, fins a arribar els 3.700 milions d'euros, també amb un augment del 20% des de setembre de 2024.
Les carteres automatitzades i els fons indexats representen el motor del creixement de MyInvestor amb més de 1.800 fons d'inversió, 100 plans de pensions, accions, ETFs, capital risc, micromecenatge immobiliari i crowdfactoring. Els productes d'estalvi també han crescut, en especial el compte remunerat i els dipòsits amb rendibilitats de fins el 3% TAE.
MyInvestor es posiciona com una de les entitats més solvents del panorama financer espanyol. "Continuem avançant en el nostre objectiu de democratitzar la inversió a Espanya, oferint accés a productes fins ara reservats a alts patrimonis. D'aquesta manera, ajudem a crear una societat més pròspera", diu el vicepresident de MyInvestor, Carlos Aso.