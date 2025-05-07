Tribunals
En llibertat l'home que va ferir un altre amb un ganivet durant una discussió de trànsit
L'agressor ha quedat lliure perquè ha complert l'any de presó preventiva
El Tribunal de Corts ha condemnat al "vip de la Comella" com a autor del delicte d'agressió amb un ganivet produint ferides al coll de la víctima. L'agressor s'havia encarat amb un conductor a qui va empastifar el cotxe de femta de gos i va provocar-li lesions amb arma blanca.
El jove ja havia sortit del centre penitenciari després que la lletrada demanés la posada en llibertat immediata durant el judici, ja que no s'estarien complint els terminis de presó provisional.
El Tribunal ha dictat sentència de tres anys de presó, enlloc dels quatre que demanava la fiscalia, dels quals un de ferm i la resta condicional a seguiment mèdic de la seva patologia i prohibició d'entrar en contacte amb la víctima durant deu anys.