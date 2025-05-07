Educació
Jornades educatives per formar el professorat en la inclusió i l'equitat
Les xerrades van dirigides als docents del sistema educatiu espanyol
L'ambaixada d'Espanya ha inaugurat les terceres jornades educatives destinades a formar al professorat del sistema educatiu espanyol en la inclusió i l'equitat. El cicle, que s'allargarà fins divendres, ha estat inaugurat per l'ambaixador d'Espanya, Carles Pérez-Desoy, que ha agraït la implicació del professorat, així com del Govern d'Andorra, d'Andorra Telecom i de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. Les jornades s'estructuren en una fase teòrica i una pràctica d'intercanvi d'experiències, en la qual participaran professors d'un col·legi de Guadalajara i d'un institut de Castelló de la Plana.