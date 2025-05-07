Europa
La inestabilitat internacional frena Concòrdia per tirar endavant l'acord
El partit vol renegociar en matèria d'habitatge
Concòrdia creu que el panorama internacional és incert i que cal esperar a un moment d'estabilitat per sumar-se al projecte de l'acord d'associació. Així ho ha fet saber el president del grup, Cerni Escalé, en l'acte organitzat per presentar la visió del partit pel que fa a l'acord. En aquest sentit, "les institucions europees han d'acabar de redefinir la forma jurídica de l'acord", ha afegit Escalé.
La pressió constructiva que viu el país pel que fa a l'habitatge és el principal motiu a renegociar, segons Escalé, abans de tirar endavant amb l'acord.