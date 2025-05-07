Llengua
Govern promou una trobada d'influencers, youtubers i streamers per fomentar el català
L'objectiu és potenciar la llengua en l'entorn digital
El Govern promou una trobada de youtubers, streamers i influencers per fomentar l'ús del català, perquè els creadors de contingut generin sinergies i projectes col·laboratius en català. La iniciativa entra dintre d'una campanya per fomentar la creació de continguts en català en l'entorn digital, que ha aprovat aquest matí el consell de ministres. El Govern ha aprovat la convocatòria del concurs per contractar una empresa especialitzada en publicitat que dissenyi, produeixi i executi la campanya. "L'objectiu és fomentar l'ús del català a les xarxes socials", ha explicat el ministre Portaveu, Guillem Casal, aquesta tarda en roda de premsa posterior al consell de ministres. Les empreses interessades a participar en el concurs, poden presentar les ofertes fins al 27 de juny a través de la pàgina web de tràmits de Govern.
L'acció es dur a terme d'acord amb la llei del català, que "s'ha d'anar desplegant", ha apuntat el ministre, tot remarcant que "s'impulsa per fomentar l'idioma en llocs on és menys present, com és el cas de les xarxes socials".