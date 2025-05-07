CREDENCIALS
El govern francès formalitza el relleu diplomàtic amb l’arribada d’Eybalin
La trobada institucional dona el tret de sortida a l’etapa del nou ambaixador
El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, van rebre ahir el nou ambaixador de França a Andorra, qui va lliurar les còpies d’estil de les cartes credencials. Nicolas Eybalin, que substitueix Jean-Claude Tribolet, lliura avui les cartes credencials al Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, cerimònia que marca l’inici de les seves funcions al país.
Va iniciar la seva trajectòria a l’École nationale d’administration
Eybalin és diplomat per l’Institut d’Estudis Polítics i des del seu ingrés a l’administració francesa ha desenvolupat una trajectòria marcada pel compromís amb la diplomàcia, la cultura i la cooperació multilateral. Va iniciar la seva trajectòria professional el 1989 a l’École nationale d’administration i, entre d’altres, ha ocupat la direcció d’Afers Estratègics, Seguretat i Desarmament de l’administració central, ha estat conseller tècnic al gabinet del secretari d’Estat encarregat de la Francofonia; primer secretari a l’ambaixada de França a Madrid, i cap de la missió d’acords i tractats de la direcció d’Afers Jurídics. També ha estat cònsol general i director delegat de l’Institut Francès d’Alemanya a Stuttgart, sotsdirector per a l’Europa Mediterrània dins la direcció de la UE, conseller de Cooperació i d’Acció Cultural i director de l’Institut Francès a Atenes. El Copríncep també rep les credencials dels representants de l’Uzbekistan, Xipre, el Pakistan, Costa Rica i Bahrain.