Transport
Govern ampliarà el nombre de taxis pels Jocs dels Petits Estats
Els taxistes que disposin d'una llicència podran demanar una segona targeta provisional per un altre vehicle, vàlida des del 19 de maig fins al 14 de setembre
Govern ampliarà el nombre de taxis pels Jocs dels Petits Estats d'Europa i els esdeveniments estiuencs. Així s'ha aprovat durant el consell de ministres d'aquest dimecres, a proposta del secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, David Forné. Els taxistes que tinguin una llicència podran demanar una segona targeta provisional per un altre vehicle, que serà vàlida des del 19 de maig fins al 14 de desembre. L'objectiu d'aquesta iniciativa és poder "donar una cobertura extra del servei durant un període de temps determinat". L'executiu preveu, més enllà dels JPEE, la celebració de festes majors i esdeveniments culturals que s'organitzen durant el període estival i que comportaran més demanda del servei.
Treballs de conservació de la Roureda de la Margineda
El departament de Patrimoni Cultural ha adjudicat nous treballs de conservació integral del jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda que "podrà fer més comprensible el jaciment per al ciutadà". Les obres es duran a terme al mes de juny per donar compliment al conveni signat amb el Comú d'Andorra la Vella per garantir la conservació, difusió i posada en valor del jaciment, declarat Bé d'Interès Cultural i que forma part de la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'empresa encarregada dels treballs serà PETRA Societat Cooperativa, per un import total de 47.025 euros.
Govern ha adjudicat a l'empresa Regirarocs els treballs per impulsar una nova intervenció arqueològica, a la zona situada a la partida de Sella, a Canillo, per documentar millor la desapareguda església de Sant Martí de Sella. La intervenció es desenvoluparà en dues fases, que inclourà uns sondejos per delimitar el jaciment. En funció d'aquesta, es planificarà la segona fase d'excavació en extensió. Es preveu que els treballs finalitzin abans del mes d'octubre d'enguany i han tingut un cost de 49.400,19 euros.
Convocats els ajuts de tercer cicle de 2025
El consell de ministres ha aprovat la convocatòria dels ajuts de tercer cicle d'enguany. Els ajusts es destinen a persones que estan a la fase final dels estudis de doctorat, que no hagin estat beneficiàries d'aquests ajuts abans, i que el curs 2025-2026 facin el primer o segon curs de doctorat. La dotació global és de 97.200 euros, i està previs entregar dos ajuts, amb un import màxim de 48.600 euros cadascun, per un màxim de tres anys. Els beneficiaris han de justificar documentalment, durant el període de vigència del contracte, que pot continuar els estudis de tercer cicle. Les sol·licituds poden presentar-se a través de https://www.e-tramits.ad/tramits/, l'endemà de la seva publicació al BOPA i fins a l'11 de juliol.