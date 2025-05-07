Solidaritat
Càritas Andorrana va recollir 63,5 tones de roba el 2024
Aquesta xifra suposa d'una disminució respecte al 2023, ja que en aquell any l'entitat va recopilar 72 tones
Càritas Andorrana va aconseguir recollir 63,5 tones de roba el 2024. D'aquesta, un 20% es va reutilitzar a la botiga que té l'organització a Andorra la Vella, un 19% es va enviar als damnificats per la DANA de València, un 1% va anar al residu i el 60% es va reutilitzar per a institucions i pel sector de la indústria per fer fibres o mantes de pintor. Aquesta xifra suposa d'una disminució respecte al 2023, ja que en aquell any l'entitat va recopilar 72 tones. Així ho ha explicat la presidenta de Càritas Andorrana, Anna Villas Balasch, en la inauguració de l'ampliació de la botiga de roba De mà a mà.
Ja fa temps que es pot comprar roba al renovat espai, on l'entitat ven indumentària de segona mà a preus assequibles. Tot i això, no ha estat fins aquest dimecres que l'entitat ha inaugurat el recinte. L'objectiu d'aquesta ampliació és continuar reaprofitant la roba per usuaris de Càritas i fomentar l'economia circular a través de la venda de roba de segona mà. "Per una banda, és ajudar aquelles persones que no es poden permetre comprar una roba nova o cara i, per l'altra banda, és satisfer una demanda que va creixent com és la roba reutilitzada", ha puntualitzat Villas. D'aquesta manera, l'organització no governamental contribueix a la sostenibilitat pel medi perquè "la roba és molt contaminant i, per tant, si la podem reutilitzar i donar-li una segona vida és perfecte", ha articulat la responsable de l'ONG.
Anteriorment, la botiga era més petita, però amb la reforma s'ha multiplicat per quatre. Ara disposa d'uns 130 metres quadrats, en comparació amb la trentena que tenia abans de les obres. "Teníem molta gent que venia, però no estaven amb la comoditat que podien estar ara perquè quan buscaven roba estaven molt atapeïts i no podíem tenir-ne tanta, ara podem tenir més roba i la gent quan ve s'hi passa més estona", ha valorat la presidenta.
La inauguració ha comptat amb la presència d'algunes autoritats del país, com el cap de Govern, Xavier Espot; el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal; o la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín. A més del cònsol d'Andorra la Vella, Sergi González; i el de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat. També hi ha estat present el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, qui ha lloat la tasca que es porta a terme des de Càritas amb tota la recollida de la roba, ja que fan que una persona sense recursos "se senti dignificada", ha esmentat Vives. L'arquebisbe d'Urgell, durant el seu discurs, també ha fet referència al conclave, que ha començat aquest dimecres. En aquest sentit, Vives ha declarat que espera que el nou Papa de Roma continuï preocupant-se per totes les "sensibilitats" i pels més "vulnerables". Després del discurs, ha ofert una pregària i després ha beneït la botiga.