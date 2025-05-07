Tecnologia
Andorra Telecom canvia els routers per nous models de manera gratuïta
Els clients poden portar l'aparell a una de les botigues i participar en sortejos per guanyar diversos premis
Andorra Telecom ha iniciat una campanya per a l'actualització dels routers pels clients de manera gratuïta. La parapública ho ha anunciat aquest matí, esmentant que els usuaris poden portar els dispositius antics a les botigues d'Andorra Telecom, on seran reciclats de manera sostenible. Els nous aparells estan dissenyats per oferir una cobertura wifi més àmplia i estable, així com una capacitat de concurrència superior que permetrà connectar més dispositius simultàniament. Andorra Telecom ha llençat la campanya 'El nou router t'ho canviarà tot', oferint una butlleta "rasca i guanya" a les persones que facin el canvi, amb la possibilitat de guanyar diversos premis.
"L'experiència d'usuari que ofereixen els routers d'Andorra Telecom és idònia, ja que la connexió està completament integrada en els nostres sistemes i el servei que podem oferir en cas d'incidència és immediat. A més, amb aquesta actualització, la qualitat de connexió fa un pas endavant molt important", ha explicat Xavier Agulló, responsable d'estratègia de màrqueting i vendes de la companyia.