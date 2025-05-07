FUNCIONAMENT DELS COMUNS
Amb Seny promou un canvi legal per conciliar feina i política comunal
Els consellers massanencs defensen que les hores d’absència per assistir a comissions no han de repercutir en el lloc de treball
Amb Seny, el grup de la minoria al comú de la Massana, vol promoure una modificació legislativa per facilitar als consellers comunals la conciliació entre la feina i la política. Tot i que la proposta encara està en un estadi embrionari, Guillem Forné i Laura Bragança ja n’han parlat en reunions amb representants de partits polítics de majories i minories comunals. “Els drets dels consellers comunals no han de tenir repercussió en la seva tasca laboral. La gran majoria no són consellers a temps complet, sinó a temps parcial. Sí que existeix l’obligació que l’empresa o l’administració et concedeixin les hores necessàries per poder assistir al consell de comú, però hi ha una llacuna legal si és per participar en les comissions”, explica Forné.
“Els drets dels consellers comunals no han de tenir repercussió en la seva tasca comunal”
Els consellers massanencs argumenten que les comissions departamentals de comú han de tenir la mateixa consideració que els consells “perquè és on es tracten els temes més importants” de la corporació. Forné recorda que sempre hi ha hagut molts problemes amb els empleadors perquè els treballadors puguin obtenir aquestes hores “sense que hi hagi repercussions en matèria laboral”, com ara que se’ls descomptin hores de feina o que més endavant les hagin de recuperar. “Pensem que seria una bona manera d’incentivar la participació en la política comunal. Moltes vegades ens hem trobat que la gent no vol anar a les llistes perquè afirma que no vol tenir problemes a la feina”, assegura Forné.
“Nosaltres considerem que les comissions no han de ser informatives, sinó de treball”
Més temps
El canvi legislatiu també hauria de servir perquè les minories disposessin de la informació tractada en els consells i les comissions amb més temps d’antelació. Actualment, la normativa comunal de la Massana diu que la majoria ha de fer arribar la documentació a la minoria com a mínim tres dies hàbils abans de la sessió de consell. “Nosaltres voldríem ampliar el termini a set dies laborables”, apunta Forné.
Un altre punt que caldria aclarir, segons els consellers massanencs, és la funció de les comissions. “Ara les comissions són informatives. Nosaltres considerem que les comissions no han de ser informatives, sinó de treball. En aquestes condicions no hi ha la possibilitat de treballar en els projectes comunals”, assenyala Bragança. Hi coincideix Forné: “Les comissions departamentals són purament informatives i el que s’hi digui no té cap transcendència si la junta després no ho té en compte. Cal donar-los més rellevància.”
Hi ha interès de les minories comunals a canviar la legislació? “En els primers contactes hem constatat que hi ha un interès general a millorar la situació. Hi ajuda el fet que gran part de les majories actuals han estat a la minoria en mandats anteriors i viceversa. Per tant, qui avui governa demà pot estar a la minoria i també li pot interessar que aleshores pugui treballar amb les màximes garanties”, explica el conseller massanenc.
Totes les modificacions proposades pel grup Amb Seny es regulen mitjançant les ordinacions d’organització i funcionament dels comuns. La voluntat dels consellers massanencs és arribar a un consens amb els partits i les majories i minories comunals per fer canvis a la llei. Per tant, el procés –ara encara en un estadi molt inicial– s’hauria de tractar, si s’escau, en reunió de cònsols i culminar al Consell General, en què els tempos són necessàriament lents.
LES PROPOSTES
- Conciliació entre la feina i la política. La normativa hauria de ser més clara per protegir els consellers de possibles repercussions a la feina en casos d’absència justificada per assistir a comissions comunals.
- Disposar abans de la informació. Els consellers massanencs també proposen que la llei obligui les majories a fer arribar la informació dels consells i comissions a les minories com a mínim una setmana abans.
- Aclarir la funció de les comissions. La llei també hauria d’aclarir la funció de les comissions, sostenen Forné i Bragança. A la Massana, asseguren, les sessions són merament informatives i no s’hi decideix res.