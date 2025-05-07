SUCCESSOS
Afers Socials segueix el cas de l’home que dorm al carrer
Fa temps que es té constància dels problemes que arrossega
Els problemes que arrossega l’home que recentment ha dormit algun cop al carrer, a Escaldes, i que dilluns va ser controlat per la policia perquè suposadament s’estava masturbant a la via pública són coneguts pels serveis socials del Govern. Malgrat no poder entrar en qüestions d’índole personal, des de l’executiu van manifestar que “fa temps” que es fa seguiment del cas del resident i que després d’aquest darrer episodi s’hi està a sobre, mirant de trobar una solució.
No són problemes econòmics els que l’han dut a fer vida a la via pública
El que ha transcendit és que no són problemes d’índole econòmica els que impliquen que de manera esporàdica dormi al ras, sinó que l’home, que té 71 anys, patiria algun problema d’addiccions que motiva que tingui comportaments erràtics, com el que els últims dies l’ha dut a fer vida al carrer, tenint els porxos de l’església de Sant Pere Màrtir com una de les zones que ocupava. No era el primer cop que provocava intervencions dels agents de policia, tot i que no ha protagonitzat mai incidents violents, segons van indicar les fonts dilluns. Aquest cop, però, la policia es va desplaçar al carrer Prat Gran d’Escaldes alertada per agents del servei de circulació parroquial que suposadament se l’hauria vist masturbant-se. Se’l va controlar –identificar– però no pas detenir. Fonts coneixedores del cas van reconèixer que es tracta d’un cas amb un abordatge complex.