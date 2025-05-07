CONSELL GENERAL

Acord dels grups per prorrogar els treballs per un urbanisme més sostenible

La primera reunió, al gener.

La comissió ad hoc creada pel Consell General per estudiar el creixement urbanístic sostenible seguirà treballant fins al 31 de gener del 2026 i no acabarà el 4 de juny, com es va preveure en el moment de la constitució el gener passat. Tots els grups parlamentaris han decidit prorrogar el termini de feina “per aprofundir en les diferents qüestions i que el dictamen que en resulti reculli unes conclusions el màxim de fonamentades i rigoroses”, segons anuncien en un comunicat. L’objectiu de la comissió és analitzar les accions i mesures tècniques d’ordenació del territori i urbanisme.

