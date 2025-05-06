CULTURA
La Trenca acull la presentació de la biografia de Josep Pla
Dijous a les set de la tarda la llibreria La Trenca acollirà la presentació de la biografia de Josep Pla Un cor furtiu, escrita pel filòleg Xavier Pla. L’acompanyaran el guionista i director de cine Marc Recha i l’acte estarà conduït per l’exsíndica Roser Suñé. Josep Pla no va ser únicament el més gran prosista català modern. També va ser, de vegades sense voler i de vegades provocant-ho, l’escriptor més polèmic. La seva llegenda ha estat sempre envoltada d’unes ombres que ningú, fins ara, no ha estat capaç de dissipar. L’examen d’una quantitat ingent de documents i testimonis, molts d’inèdits, ha permès al filòleg aclarir els aspectes més obscurs de la vida de Pla.