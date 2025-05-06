Junta de presidents
El sou del president del Tribunal de Comptes es rebaixa en 2.023 euros
La junta de presidents ha aprovat les modificacions de les graelles salarials de diversos càrrecs
El sou del president del Tribunal de Comptes es rebaixarà en 2.023,34 euros, fins als 5.376,04 euros, una vegada finalitzi el mandat de l'actual president, el 2027. Així ho ha acordat la junta de presidents aquesta tarda, aprovant les graelles salarials de diversos càrrecs amb els vots favorables de Demòcrates, Ciutadans Compromesos i Andorra Endavant, i els vots en contra del Partit Socialdemòcrata i Concòrdia. El sou dels membres del Tribunal de Comptes també es rebaixarà en 1.581,70 euros, arribant fins als 4.860,45 euros. L'altre sou que es veu modificat de forma negativa és el del director de l'AQUA, amb una rebaixa de 187,98 euros, el sou del qual es quedarà en 4.639,71 euros.
El Raonador del Ciutadà, així com el cap de l'Agència de Protecció de Dades (APDA) veuran augmentat els seus sous. Pel que fa al Raonador, el salari se li incrementarà en 1.462,19 euros, arribant fins als 5.727,54 euros, d'aquí 4 anys. Mentre que el cap de l'APDA arribarà a cobrar 4.438,65 euros, amb un augment de 388,33 euros mensuals, a partir de finals d'any.
El juny s'inicia el procés per escollir el nou cap de l'APDA
Resma Punjabi, actual cap de l'Agència de Protecció de Dades (APDA), finalitza el mandat al novembre. Per aquest motiu, la junta de presidents ha acordat que al llarg de la primera quinzena de juny es publiqui l'edicte per cobrir la plaça. El procés es durà a terme per mèrits i no per nomenament polític.