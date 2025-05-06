SUCCESSOS
Quatre detinguts per una baralla originada pels tocaments a una noia
Un dels arrestats, de 28 anys, és l’autor de l’agressió sexual en un local d’oci nocturn
Una batussa la matinada de dissabte provocada pels tocaments no consentits a una noia en un local d’oci nocturn de la capital va acabar amb quatre joves detinguts. Els dos primers, la mateixa matinada de dissabte a l’exterior de l’establiment; un jove de 21 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir-ne dos més, de 28 anys, un dels quals també va ser controlat per agressions i per la presumpta autoria d’un delicte contra la llibertat sexual. La baralla es va iniciar després que aquest darrer hagués suposadament agredit sexualment una noia fent-li tocaments no consentits a l’interior del local. La noia era amiga del primer detingut que, en assabentar-se del que havia passat, hauria recriminat els fets al presumpte responsable, esclatant llavors una batussa entre diverses persones que va provocar lesions als dos nois de 28 anys (el detingut i un altre), que van necessitar atenció mèdica. L’endemà els agents van arrestar dos joves més, de 21 i 22 anys, per la seva implicació en la baralla. Tots dos formaven part del grup que va agredir els dos nois de 28.
Un amic de la jove va recriminar els fets al suposat autor
Alhora, durant la intervenció policial, es va identificar la víctima dels tocaments, que va cursar una denúncia pels fets, segons va informar el cos.
Dos dels implicats en la batussa van necessitar atenció mèdica
Més arrestos
Durant el cap de setmana la policia també ha arrestat un turista de 39 anys, a Canillo, que increpava i molestava els clients d’un hotel. L’establiment va avisar el cos de l’incident. L’home, en estat d’embriaguesa, va explicar que havia agredit la dona, fet que es va corroborar, i després es va posar violent, insultant i amenaçant els policies i resistint-se al control. Per tot plegat va ser detingut pels presumptes delictes contra la integritat física i moral, contra la llibertat, contra l’honor i contra la funció pública.
Les dues darreres detencions del cap de setmana van ser la d’un turista de 26 anys al riu Runer en possessió de 4,2 grams de metamfetamina i 2,6 grams de cocaïna, i la d’un conductor de 54 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 2,04.