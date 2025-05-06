DRET INTERNACIONAL
El PS reclama més protecció dels drets dels treballadors
El partit demana l’adhesió a l’Organització Internacional del Treball
La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Casal, i el vocal del comitè executiu Gerard Alís van reclamar ahir de nou, amb motiu del Dia internacional del treball, l’adhesió d’Andorra a l’Organització Internacional del Treball (OIT) i la signatura del Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals (Pidesc), el segon instrument que desplega la Declaració Universal dels Drets Humans i que Andorra no ha signat malgrat la recomanació constant de tots els organismes que depenen de les Nacions Unides.
“[No signant el Pidesc] L’Estat s’estalvia un control internacional”
Casal va especificar que l’OIT impulsa la justícia social i promou el treball decent i que, per tant, és significatiu que, malgrat això, comporti una càrrega de treball, no es pot abandonar l’adequació internacional als drets humans vinculats al treball: “Hi ha vuit convenis fonamentals i quatre de governança que allò que fan és regular aquells aspectes bàsics per establir un mínim estàndard de qualitat i transparència internacionals pel que fa al dret del treball.” Casal va detallar que gran part d’aquesta normativa ja està incorporada al cabal andorrà, però que fa pensar que si el Govern no els signa, ni s’hi adhereix, és perquè així “l’Estat s’estalvia un control internacional el qual nosaltres no som partidaris de manllevar”.