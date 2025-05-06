FORMACIÓ
Professionals aborden la masculinitat amb visió crítica
Un centenar de participants analitzen les relacions entre gèneres
Un centenar de professionals de l’àmbit social i de la salut van assistir ahir a una formació de quatre hores sobre noves masculinitats per “obrir espais de diàleg i reflexió per fomentar una societat més justa i igualitària per a tothom”, va exposar el Govern en un comunicat. La jornada va ser organitzada per la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana i pel ministeri de Salut, i va ser impartida pel professor de filosofia i agent d’igualtat Agustín Zaragoza, per proporcionar eines i coneixements per comprendre com es construeix la masculinitat en la societat actual i quines implicacions té en la vida quotidiana i les relacions socials, segons indica l’executiu.
El curs aposta per valors com l’empatia i la corresponsabilitat
El Govern precisa que el concepte de noves masculinitats ha sorgit del debat feminista i dels estudis de gènere com “una proposta per repensar el rol dels homes en una societat igualitària”. El comunicat especifica que els nous models posen en qüestió els estereotips de masculinitat tradicional, “basada en el domini, la fortalesa i la repressió emocional, i promouen una masculinitat més diversa, empàtica i compromesa amb la igualtat de gènere”.
La formació va continuar a la tarda amb una conferència. El Govern va assenyalar que la xerrada volia generar una reflexió col·lectiva sobre “els models tradicionals de masculinitat”.