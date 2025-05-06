CONFERÈNCIA
Ponència sobre emergència climàtica per cloure el Dia de la infermeria
Andorra se suma el pròxim 12 de maig a la commemoració del Dia internacional de la infermeria, enguany sota el lema El nostre futur. Cuidant de les infermeres, enfortim l’economia. Per cloure els diversos actes previstos durant la jornada i a diferents escenaris del país, s’ha organitzat una conferència especial a càrrec del reconegut geògraf i meteoròleg Francesc Mauri. La conferència porta per títo L’emergència climàtica: la vida i l’economia en joc. L’esdeveniment tindrà lloc a les 19.30 hores, a l’auditori de la Llacuna. La conferència oferirà una mirada lúcida i rigorosa sobre els efectes de la crisi climàtica i les seves implicacions socials i econòmiques.