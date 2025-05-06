Afers Exteriors

El nou ambaixador de França lliura les còpies d'estil a la ministra Tor

Nicolas Eybalin entregarà les cartes credencials al copríncep episcopal el dijous

Un moment de la reunió per al lliurament de les còpies d'estil per part del nou ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, a càrrec de la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor.SFGA

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El nou ambaixador de França, Nicolas Eybalin, ha lliurat avui les còpies d'estil a la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, en un acte on també estava present el cap de Govern, Xavier Espot. Eybalin, que substitueix en el càrrec Jean-Claude Tribolet, lliurarà dijous les cartes credencials al Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, al Palau Episcopal, cerimònia que marca l’inici de les seves funcions al país. Vives també rebrà les cartes credencials dels representants diplomàtics de l’Uzbekistan, Xipre, Pakistan, Costa Rica i Bahrain.

Nicolas Eybalin és diplomat per l’Institut d’Estudis Polítics i ha ocupat diversos càrrecs, entre els quals destaquen la direcció d'Afers Estratègics, Seguretat i Desarmament de l'administració central, així com la primera secretaria de l'ambaixada de França a Madrid. També ha estat sotsdirector per a l’Europa Mediterrània dins la Direcció de la Unió Europea, conseller de Cooperació i d’Acció Cultural i director de l’Institut Francès a Atenes.  

tracking