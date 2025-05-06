Afers Exteriors
El nou ambaixador de França lliura les còpies d'estil a la ministra Tor
Nicolas Eybalin entregarà les cartes credencials al copríncep episcopal el dijous
El nou ambaixador de França, Nicolas Eybalin, ha lliurat avui les còpies d'estil a la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, en un acte on també estava present el cap de Govern, Xavier Espot. Eybalin, que substitueix en el càrrec Jean-Claude Tribolet, lliurarà dijous les cartes credencials al Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, al Palau Episcopal, cerimònia que marca l’inici de les seves funcions al país. Vives també rebrà les cartes credencials dels representants diplomàtics de l’Uzbekistan, Xipre, Pakistan, Costa Rica i Bahrain.
Nicolas Eybalin és diplomat per l’Institut d’Estudis Polítics i ha ocupat diversos càrrecs, entre els quals destaquen la direcció d'Afers Estratègics, Seguretat i Desarmament de l'administració central, així com la primera secretaria de l'ambaixada de França a Madrid. També ha estat sotsdirector per a l’Europa Mediterrània dins la Direcció de la Unió Europea, conseller de Cooperació i d’Acció Cultural i director de l’Institut Francès a Atenes.