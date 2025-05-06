SOLIDARITAT
El mercat dels Encants d’Unicef arriba a la 15a edició
Unicef Andorra torna a celebrar una nova edició dels Encants, el mercat de venda d’articles de segona mà que enguany tindrà lloc del 14 al 16 de maig a The Embassy. En aquesta 15a edició, els assistents podran trobar moda, complements i molt més a preus reduïts amb l’objectiu d’ajudar els infants de Madagascar a fer front al canvi climàtic.
Així doncs, durant tres dies, de les 10 a les 20 hores, els Encants d’Unicef donen l’oportunitat al públic de viure una experiència única per a una bona causa. Segons s’explica des de l’entitat, novament “la solidaritat s’alia amb la moda en un esdeveniment que ja és una referència a l’agenda d’Andorra”.
Als Encants es podrà trobar una nova selecció d’articles de segona mà per a dona, home i infants, així com equipament esportiu, decoració, joguines i marques de luxe a preus accessibles. A més, hi haurà rifes solidàries.