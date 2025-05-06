ACTIVITATS PER A L'ESTIU
Les Setmanes joves dels comuns amplien les places
Un any més els set comuns del país posaran en marxa les Setmanes joves, un programa dirigit a nens i adolescents d’entre 10 i 17 anys i carregat de diferents activitats esportives i lúdiques que podran gaudir al llarg de l’estiu. Entre les propostes destaquen els esports d’aventura, l’escalada, l’skate, el vòlei platja, la vela o esports d’aventura, entre d’altres. Des d’avui els interessats ja es podran inscriure a les diferents modalitats fins que s’exhaureixin les places. Precisament aquest any les corporacions han apostat per incrementar un 10% el nombre de places disponibles, amb un total de 263.
Per segon any consecutiu hi haurà campaments a Ràmio i es repetirà l’Andorra a peu, una excursió de cinc dies per les muntanyes del país. També inclou activitats fora del país, com un campus de vela al Port de la Selva. Fa més de vint anys que s’impulsa aquest programa.