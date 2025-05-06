L'EQUIPAMENT COMPLEIX CINQUANTA ANYS
L’arxiu es traslladarà a Encamp el 2026
El ministeri treballa un protocol d’entesa amb Espanya per intercanviar documentació
L’Arxiu Nacional traslladarà els seus arxius al nou dipòsit, situat al costat de l’hotel Rosaleda, el 2026. És la previsió anunciada ahir per la ministra de Cultura, Mònica Bonell, durant la presentació dels actes que commemoraran l’efemèride del dipòsit de custòdia, que fa cinquanta anys. Els nous espais –ara ocupats pel centre de català– compten amb tres plantes, dues que es destinaran als arxius escrits i una altra per als arxius audiovisuals, i permetrà guanyar 100 metres quadrats respecte a l’arxiu actual (la superfície total és de 220 metres quadrats). “El trasllat serà complicat i s’ha de fer bé”, va assegurar Bonell, que va explicar que el projecte es licitarà abans de l’estiu i els treballs està previst que finalitzin el mes de gener del 2026. La voluntat és que la Setmana internacional dels arxius, que té lloc el mes de juny, se celebri l’any que ve a la nova ubicació.
Durant la roda de premsa també es va anunciar la signatura d’un conveni de protocol d’entesa en matèria d’arxius amb el ministeri espanyol per a la recuperació de la documentació del país que es troba a Espanya, i per a l’intercanvi de còpies digitals. “Permetrà intercanviar còpies de més de 600 documents relatius a la història compartida entre Espanya i Andorra, que es custodien als arxius estatals d’Espanya i a l’Arxiu Nacional d’Andorra”, va indicar Bonell. També hi ha converses per obtenir còpies digitals dels arxius de Narbona i Perpinyà. Un altre dels projectes que es van donar a conèixer és el Transkriptorium, que consisteix en la transcripció de fons notarials manuscrits a través de la intel·ligència artificial i permetrà la cerca digital.
Els actes
Per commemorar el mig segle de l’Arxiu s’han organitzat diversos actes. El 9 de juny s’ha organitzat una jornada commemorativa, amb dues conferències i una taula rodona, sobre el futur dels arxius. El mes de novembre s’inaugurarà l’exposició Pioners a la sala del Govern, al Parc Central. Una mostra sobre la història de la fotografia i del país en els darrers cinquanta anys i que es podrà veure fins al març del 2026.
El mes de desembre es farà una publicació especial en paper de la revista Arxivand, en què es farà balanç dels 50 anys de l’equipament, i serà un homenatge a totes les persones que han fet possible la divulgació històrica, que servirà per tancar un aniversari on l’ens vol conscienciar els ciutadans de la importància de no oblidar el passat per saber cap a on es vol anar en el futur.