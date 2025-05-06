Salut
Inaugurat el nou CAP de Canillo
L'acte ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot
El cap de Govern, Xavier Espot, ha inaugurat el nou CAP de Canillo, situat a la plaça del Riu, aquest matí. Les instal·lacacions es van posar en funcionament fa unes setmanes. L'acte ha comptat amb la presència de la ministra de Salut, Helena Mas, el ministre de Territori, Raul Ferré i el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé. La instal·lació té una superfície de 335 metres quadrats i compta amb dos consultes d'infermeria, dos consultes mèdiques i una sala d'educació per la salut. El nou centre també compta amb una plaça exterior de 674 metres quadrats que esdevé un espai de trobada per a la població de la parròquia. De mitjana el centre acull 430 pacients mensuals. El CAP incorpora la consulta de quatre metges en qualitat de professionals liberals seguint la premissa que “totes les parròquies puguin oferir un servei d’atenció mèdica ràpid i fàcil”, ha esmentant la ministra de Salut, Helena Mas.
En el discurs d'inauguració, Espot ha subratllat la importància que l’atenció primària tingui els espais, la capacitat resolutiva, l’accessibilitat i la capacitat de ser el pal de paller del sistema sanitari i ha agraït a les persones i institucions que han fet possible el projecte, amb una menció especial al comú de Canillo. "Aquest centre és una mostra palpable del que podem assolir quan treballem plegats, amb visió de futur i posant les persones al centre de les polítiques públiques", ha assegurat el cap de Govern.
El cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat que "el que el fa únic aquest centre de salut és que també s’hi han sumat i adaptat uns espais públics per a tots els col·lectius, esdevenint un espai multifuncional amb la seva coberta peatonal, una graderia de 380 places, que es podrà utilitzar per concerts, espectacles infantils o altres activitats i just a sota d’aquesta graderia, un jardí públic". Alcobé també ha recordat que el finançament del nou CAP ha recaigut en un 70% del comú i el 30% restant del Govern.
PARRÒQUIES
El CAP de Canillo es trasllada a la plaça del Riu
Redacció