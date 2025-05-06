REPORTATGE
Eslògans contra l’assetjament
L'entrega de premis de lemes organitzada per l’Associació de Joves en Risc va declarar guanyadors Biel Naudi i Marc Moliné d’entre les 395 propostes rebudes.
En el marc de la campanya de prevenció de l’assetjament es va celebrar ahir al vespre l’entrega de premis del concurs d’eslògans organitzat per l’Associació de Joves en Risc (ADJRA). D’entre els 395 lemes que va rebre el jurat, els estudiants Biel Naudi i Marc Moliné es van alçar amb els primers premis. Els eslògans guanyadors van ser Inclusió i respecte, el camí correcte!, de Naudi, de segon d’ESO de l’escola andorrana d’Encamp, amb 13 anys, i La unió fa la força i el respecte, la reforça, de Moliné, de 16, que cursa formació professional a Aixovall.
Tant Naudi com Moliné van destacar la importància de la inciativa. “Penso que fer coses així és molt important perquè ajuda a visibilitzar més sobre temes que a vegades són tabú”, va expressar Naudi, qui va explicar haver patit assetjament ara fa dos anys a l’escola. Moliné va mostrar-se satisfet d’haver-hi participat, ja que “si gràcies a iniciatives com aquestes podem canviar-ho, jo estic content”.
Els eslògans dels guanyadors formaran part de la campanya de sensibilització contra l’assetjament d’aquest any. Però Naudi i Moliné no van ser els únics premiats de la nit. Tots els nens i nenes participants obtindran unes bosses amb els eslògans guanyadors impresos i entrades per al BiciLab. A més, també van rebre reconeixements participants per enviar dibuixos que formaran part del llibre de testimonis i altres alumnes com a més participatius i amb missatges destacables per l’associació que tracten temes com la inclusió.
Cano va felicitar tots els participants i va afirmar estar molt agraïda per tots els eslògans rebuts, ja que d’aquesta manera els alumnes han “contribuït a construir una escola més humana, més justa i més segura”. Cano es va mostrar amb el “deure de prevenir-ho, detectar-ho i actuar a temps”.
El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, va afirmar estar “molt content i satisfet” per “l’èxit de participació”. Bardina va expressar el suport del ministeri envers les iniciatives que segueixen l’estratègia per combatre l’assetjament escolar, ja que és “un tema que preocupa i ens ocupa”. Per al secretari d’Estat d’Educació, “l’èxit absolut de l’assetjament seria poder-lo erradicar”.