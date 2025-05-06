Població
Els naixements augmenten un 9,4% i les separacions baixen un 67%
La xifra de defuncions va pujar a 373 durant el 2024
El nombre de naixements va pujar l'any passat després de la baixada registrada durant el 2023. El total va arribar a 501, un 9,4% per sobre dels 458 dels dotze mesos anteriors, i gairebé la mateixa xifra del 2022, que es va tancar amb 502, segons informa Estadística aquest matí. L'informe indica que van nèixer més nenes, 254, l'edat mitjana de les mares va ser de 33,13 anys, i més del 53% estaven casades. El recull especifica que 345 mares tenien entre 30 i 39 anys, 47 entre 40 i 44 i 4 van tenir un fill amb 45 o més anys. La mitjana més jove és la de les mares de nacionalitat portuguesa amb 31,26 anys i un total de 46 fills, seguides de les andorranes amb 32,99 anys i 176 infants. I les més grans van ser les espanyoles, amb 33,64 anys i 137 criatures. En el col·lectiu d'altres nacionalitats estan les progenitores de 131 infants, amb una mitjana de 33,44 anys.
La comparativa amb els indicadors europeus correspon al 2023 i mostra que les dones són més grans a Andorra quan tenen el primer fill, amb 33,3 anys, pels 31,2 d'Europa. L'increment de la natalitat continua deixant el Principat en els nivells més baixos de l'indicador conjuntural de fecunditat amb un 0,79 per l'1,38 d'Europa.
L'única parròquia on han nascut menys infants en els últims dotze mesos analitzats ha estat Sant Julià, que ha passat de 57 a 54. L'augment més destacat ha estat a la Massana, que assoleix la xifra més alta des del 2015 amb 81 nadons el 2024 pels 67 de l'any anterior. I Andorra la Vella ha crescut de 102 a 116.
Menys ruptures matrimonials
El que va descendir de manera molt notable van ser les separacions, que van passar de 40 el 2023 a 13 l'any passat, el que segueix la tendència a la baixa des de les 99 del 2022. En el cas dels divorcis la baixada va ser de 223 a 211, dues dades molt per sobre dels 139 trencaments matrimonials registrats el 2022.
Els casaments van assolir la xifra més elevada en l'última dècada, en formalitzar-se 438 unions per les 387 de l'any anterior, que ja suposaven la dada més alta en la comparativa. L'informe precisa que hi va haver 377 casaments civils de persones de diferent sexe i 14 del mateix sexe. Els matrimonis eclesiàstics van arribar a 47, que també representen el total més alt dels últims deu anys, després dels 46 del 2017, i un 20% per sobre dels 39 del 2023.
Les estadístiques del moviment natural d'Andorra l'any passat mostren que es van registrar més defuncions, de 357 a 373, una diferència del 4,5%, i una edat mitjana dels difunts de 75,43 anys. Més alta entre les dones, 78,70 anys, que en els homes, amb 72,82 anys. L'informe registra tres traspassos de menors de 9 anys, dos que tenien entre 10 i 19 anys, i la majoria es concentren en la frança de 80-89 anys, amb 93 persones.
El total d'òbits per la parròquia de residència indica que van baixar a Sant Julià, de 56 a 47, i d'Ordino, de 17 a 15; i van pujar a Encamp, de 42 a 47, i a la Massana, de 28 a 31. Estadística informa que 320 difunts van ser enterrats al Principat, quasi un 5% més que el 2023, i 44 van ser traslladats a l'estranger, pels 42 del període anterior.