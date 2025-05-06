DUANA
Els ingressos per tabac es van enfonsar el mes passat
Caiguda accentuada dels ingressos per tabac a la duana durant l’abril. Segons el darrer informe mensual, durant el mes passat es van ingressar 8,4 milions d’euros, una xifra que se situa un 29,7% per sota respecte dels registres del mateix mes de l’any anterior, quan es va arribar fins als 12 milions. Des de principi d’any, els ingressos per les taxes d’importacions de tabac a la duana han arribat als 31,2 milions, un 28,5% menys en comparació amb els quatre primers mesos del 2024. Pel que fa als ingressos mensuals nets, també presenten dades en negatiu. L’abril s’ha tancat amb uns ingressos totals de 18,6 milions, un 14,6% menys que l’abril del 2024, mentre que l’acumulat des d’inici d’any s’enfila als 73,8 milions, una reducció del 12,8% si es compara amb el mateix període anterior.
El descens afecta les dades mensuals i les acumulades