Controlat un home de 71 anys que s'hauria masturbat al carrer
Dorm esporàdicament al carrer tot i que no patiria problemes econòmics
Un home resident de 71 anys va ser controlat ahir al matí al carrer Prat Gran d’Escaldes-Engordany per, presumptament, masturbar-se a la via pública, segons van confirmar fonts de la policia.
El cos d’ordre va rebre l’avís, per part dels serveis de circulació d’Escaldes, a tres quarts de nou del matí, i va traslladar-se ràpidament fins al lloc dels fets. Una vegada allà van identificar-lo, però l’home no va ser detingut. L’individu ja havia estat controlat prèviament per la policia, però mai no ha ocasionat cap problema, segons van explicar fonts policials.
El ministeri d’Afers Socials i el comú d’Escaldes tenen constància que l’home de 71 anys viuria al carrer, tot i que sembla que no seria per problemes econòmics. El comú va informar que no ha rebut cap queixa ni trucada relacionada amb el cas. En aquesta situació, és el ministeri d’Afers Socials l’encarregat de portar el cas de la persona afectada i el comú només pot intervenir-hi si el ministeri ho requereix. Si fos el cas, el comú podria proporcionar-li algunes ajudes, però la cerca d’habitatge o qualsevol altra gestió d’aquesta mena és una tasca que és competència, en aquest cas i d’acord amb la llei, del Govern.
Problema d'addicció
Els ciutadans han demanat en diverses ocasions als agents de circulació que actuïn, però en situacions com aquestes només ho pot fer la policia. L’home no ha protagonitzat mai cap acte violent i, pel que sembla, mesos enrere hauria estat ingressat a l’hospital durant una temporada per qüestions de salut.
L’home tindria recursos i passaria dies al carrer no pas per un problema econòmic ni per manca d’habitatge, sinó per un problema d’addicció.