Salut
Conferència sobre els reptes de la nova longevitat
L'acte, organitzat per Creand Fundació, tindrà lloc el 12 de maig a les 18.30 hores
Creand Fundació organitza la conferència 'Els reptes de la longevitat' a càrrec del doctor en psicologia biològica i de la salut, Javier Yanguas. L'acte tindrà lloc el 12 de maig a les 18.30 hores a l'edifici Creand, i la inscripció s'ha de fer a través del telèfon de Creand Fundació.
El doctor Yanguas explicarà la necessitat de posar en marxa un paradigma que doti de contingut el procés vital de les persones amb edats avançades i que faci participar aquest futur percentatge de població en benefici del bé comú.