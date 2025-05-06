SUCCESSOS
El conductor implicat en el xoc de la C-14, ingressat amb lesions lleus
La menor que l’acompanyava va ser traslladada a l’hospital de la Vall d’Hebron
Dues persones d’Andorra van resultar ferides a conseqüència del xoc frontal que es va produir diumenge a la nit a la C-14, a la localitat Coll de Nargó, entre un vehicle del país i un de matrícula espanyola. El conductor del turisme andorrà va ser traslladat a l’hospital de la Seu d’Urgell, on va passar la nit en observació, i ahir al matí se’l va portar a l’hospital de Nostra Senyora Meritxell. Fonts hospitalàries van confirmar que es trobava ingressat en estat lleu. La passatgera davantera del mateix cotxe, una menor d’edat, va resultar greument ferida i va ser evacuada fins a l’hospital Vall d’Hebron, a Barcelona, segons va informar el Servei Català de Trànsit.
Hauria intentat esquivar un senglar i va impactar amb un altre vehicle
L’accident es va produir poc abans de les deu de la nit al punt quilomètric 157 de la C-14, gairebé a l’entrada de la localitat, i les causes haurien estat l’aparició d’un porc senglar a la calçada, segons indicaven ahir les primeres investigacions dels mossos d’esquadra. El conductor del turisme andorrà que anava en direcció la Seu hauria desviat el volant per esquivar l’animal i això va provocar un impacte frontal contra un vehicle amb matrícula espanyola que circulava en direcció contrària, cap a Lleida, i en el qual viatjaven sis persones, segons van explicar fonts del Servei Català de Trànsit. Els sis ocupants del vehicle també van resultar ferits; van ser atesos de lesions lleus i menys greus i van ser traslladats a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
El sinistre va obligar a tallar la circulació en els dos sentits durant unes dues hores i va provocar retencions importants de vehicles que van arribar als tres quilòmetres de cues, segons el Servei Català de Trànsit. La circulació a la C-14 va quedar restablerta pels volts de les onze.
Sanitaris d’emergències mèdiques, diverses patrulles de mossos d’esquadra i dotacions dels bombers es van traslladar al lloc dels fets per atendre els ferits en l’accident.