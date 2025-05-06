Medi Ambient
Concòrdia vol ampliar les reserves naturals del país
Els comuns hauran de prendre les primeres decisions, ja que són els encarregats de gestionar els espais
Concòrdia proposarà la llei de reserva natural de les Valls d'Andorra amb l'objectiu de crear un sistema de reserva natural que protegeixi més del 50% del territori.
En aquest sentit, el partit de l'oposició vol tirar endavant un règim de protecció superior al Principat. Així ho ha fet saber el president de Concòrdia, Cerni Escalé. A més, es vol crear un "sistema que miri el país des dels mateixos requeriments, ja que el medi no enten de polítiques", tal com ha afegit Escalé.
Per ara, però, caldrà l'aprovació dels comuns, que són els encarregats de gestionar els seus espais. No obstant això, el líder de Concòrdia es mostra positiu després de les primeres converses informals, ja que es tracta d'un objectiu compartit per tots, "estem molt alineats en què cal protegir el territori", ha afirmat Escalé.