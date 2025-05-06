CULTURA
El concert infantil ‘Ad Libitum’ del ClàssicAnd exhaureix les entrades
El concert infantil Ad Libitum, que tindrà lloc el 18 de maig a les 17 hores al teatre Comunal d’Andorra la Vella en el marc de la tercera edició de ClàssicAnd, va esgotar ahir les prop de 250 localitats disponibles. Com ja és tradició, l’espectacle infantil també és solidari: el preu de l’entrada dels adults, de 10 euros –és gratuït per als infants–, es destinarà íntegrament a Creu Roja Andorrana.
La proposta de Lapso Producciones combina, en 60 minuts, teatre, música i humor i trenca els convencionalismes, reinterpretant grans obres de la música clàssica d’una manera única i sorprenent. De fet, ells mateixos defineixen el programa com a universal i molt didàctic, perfecte per a tots els públics.
El sold out d’Ad Libitum se suma al d’Anna Netrebko, al de la pianista Tiffany Poon i al del cantaor Miguel Poveda.