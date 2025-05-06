DIPLOMÀCIA
La 8a edició de Geografies commemora 30 anys de relacions amb l’Argentina
L’Argentina serà la protagonista de la vuitena edició del cicle Geografies, que se celebrarà del 12 al 17 de maig. Ho van anunciar ahir la consellera de Cultura d’Ordino, Mònica Armengol, la directora d’Afers Bilaterals i Consulars, Maira López, i el coordinador del cicle, Albert Padrol, durant la presentació de l’esdeveniment. De fet, van explicar que la tria del país convidat respon a la recent commemoració del 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i l’Argentina. La programació del cicle, que té com a objectiu fomentar l’intercanvi i la difusió cultural, s’iniciarà el 12 de maig vinent amb un acte inaugural a l’Era del Raser, que inclourà la presència de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i de la cònsol general de l’Argentina a Andorra, Rosana Surballe, seguit d’una conferència sobre els dos segles d’independència argentina a càrrec del periodista i acadèmic Roberto Daus.