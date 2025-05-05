SALUT
Visites cobertes al podòleg per a diabètics
L’acord és entre una i quatre visites anuals que dependran de l’estat del peu del pacient
El Govern i el Col·legi de podòlegs han apropat postures, fins al punt que la cobertura de les visites al podòleg per a persones diabètiques està a punt de tancar-se, i s’està mirant la manera com els professionals sanitaris podrien afegir-se al programa dirigit a la gent gran que els garanteix dues visites anuals a 5 euros. La qüestió més avançada és la primera, sota el paraigua d’un reglament treballat a dues bandes i que contempla el finançament del 75% per part de la CASS d’entre una i quatre visites anuals, depenent de l’estat del peu del pacient i el grau de risc de fer úlceres o altres alteracions associades a l’anomenat peu diabètic. La presidenta del Col·legi, Eli Nieto, va assenyalar que el nombre de consultes s’establirà mitjançant un “cribratge” dels pacients que faran els professionals i que s’ha d’acabar de definir el circuit; per exemple si caldrà la derivació del referent. El Col·legi ha accedit a “abaixar el preu d’aquestes visites” respecte de la tarifa estàndard. Precisament les tarifes havien estat un dels motius de la falta d’entesa entre els podòlegs i el ministeri, que havia frenat l’entrada a la cartera de serveis de l’atenció al peu diabètic i a la gent gran. Resolta la primera qüestió, també s’ha abordat la segona. Ara hi ha un servei públic als centres de salut per cobrir dues visites anuals als majors de 65 anys, que només han d’abonar cinc euros. La Federació de la gent gran demana una ampliació del servei a les parròquies centrals perquè l’elevada demanda es tradueix en llistes d’espera i el Col·legi admet que el plantejament del servei “no ens acaba d’agradar”.
També s’està parlant sobre l’atenció subvencionada a la gent gran
Una de les reticències que expressa Nieto és que l’usuari hagi de deixar el seu podòleg “habitual” o el temps d’espera per aconseguir visites. També que el professional hagi de desplaçar-se al centre de salut quan a les consultes hi té tota la preparació per a una atenció de qualitat. És per això que el que s’ha posat sobre la taula “és que aquest servei el poguéssim fer nosaltres a les nostres consultes; dues visites subvencionades amb el podòleg habitual”, va assenyalar Nieto. Els sanitaris estarien disposats al fet que la tarifa també fos una mica més baixa que l’habitual. A més, la presidenta del Col·legi tampoc no amaga que senten que es tracta de certa “competència deslleial” perquè el pacient, com “és lògic”, acudeix al servei que li resulta més econòmic. Nieto va admetre que el grau de sintonia és elevat amb el ministeri, amb la qual cosa confia que també s’assoleixi l’acord en aquesta qüestió. La presidenta del Col·legi professional remarca l’alt nivell de l’atenció podològica al país.