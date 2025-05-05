Preguntes a Govern
Vela demana els projectes d’innovació i recerca aplicada a Andorra
La presidenta suplent dels socialdemòcrates també ha preguntat pel pressupost de l’administració general dels darrers cinc anys
La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha sol·licitat els projectes d'innovació i recerca aplicada dels darrers cinc anys, així com quins estan en fase de desenvolupament actualment, i quins han comptat amb ajuts públics i els seus imports. Vela també ha demanat quines són les empreses que ho han dut a terme i quin ha estat el pressupost destinat per l’administració a projectes d’innovació i recerca aplicada en el darrer lustre.