Solidaritat
Unicef celebrarà la 15a edició dels Encants del 14 al 16 de maig
Els fons recaptats aniran destinats a ajudar els infants de Madagascar a fer front al canvi climàtic
El comitè d’Andorra per a l’Unicef reobrirà els seus emblemàtics Encants del 14 al 16 de maig, tot celebrant la quinzena edició, des de les 10 hores fins a les 20 hores de la nit a l'edifici The Embassy. En aquesta edició, Unicef Andorra tornarà a posar a la venda articles de moda i complements de luxe que han estat donats pels seus col·laboradors, voluntaris i amics.
Els fons recaptats durant els tres dies de l'esdeveniment aniran destinats al projecte de canvi climàtic a Madagascar, per ajudar als infants del país africà.