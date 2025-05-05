Dia internacional del treball
El PS reclama l'adhesió a l'Organització Internacional del Treball
El partit també demana la signatura del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals
El Partit Socialdemòcrata ha reclamat, amb motiu del dia internacional del treball, l'adhesió d'Andorra a l'Organització Internacional del Treball (OIT) i la signatura del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC). Així ho han demanat aquesta tarda la presidenta del grup parlamentari, Judith Casal, i el vocal del comitè executiu, Gerard Alís, tot lamentant la falta de voluntat de l'executiu perquè "l'Estat s'estalvia un control internacional del qual nosaltres no som partidaris de manllevar".
Casal ha especificat que l'OIT "impulsa la justícia social i promou el treball decent i que, per tant, és significatiu que, malgrat això comporti una càrrega de treball, no es pot abandonar l’adequació internacional als drets humans vinculats al treball". Respecte al PIDESC, han lamentat que a Andorra, "ni el tenim ni se l'espera", tot afegint que "quan es parla de drets econòmics, socials i culturals hi torna a haver mancances". Finalment, el grup ha "exigit" que Andorra ratifiqui aquests convenis internacionals.