MÚSICA
La pluja interromp uns minuts el segon concert del ClàssicAnd
La intensa pluja que va caure durant la tarda a Andorra va obligar a aturar momentàniament el concert de la segona jornada del cicle ClàssicAnd. El Modigliani Quartet només havia pogut interpretar una peça abans que les condicions meteorològiques obliguessin a interrompre l’actuació. La interrupció va durar uns 15 minuts i després es va reprendre.
Tot i que l’organització ja havia traslladat el concert dels jardins de Ràdio Andorra, a Encamp, a la carpa del Parc Central per la previsió de tempestes, el canvi d’ubicació no va evitar que la pluja acabés interferint en l’esdeveniment. Segons assistents del concert, el soroll de la pluja sobre la carpa dificultava l’audició i impedia escoltar correctament els instruments dels músics. Finalment, amb una lleugera variació del programa i quedant-se algunes peces per interpretar, el concert, accidentat per les condicions meteorològiques, es va poder celebrar.