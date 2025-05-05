Successos

Un motorista resulta ferit lleu en un sinistre a Andorra la Vella

El vehicle va topar contra un turisme de matrícula espanyola

L’hospital Nostra Senyora de Meritxell.Fernando Galindo

Un motorista de 23 anys va resultar ferit lleu en un sinistre que es va produir ahir al matí a Andorra la Vella. La policia informa que va rebre l'avís a les 10.45 hores per l'accident entre una motocicleta amb matrícula del Principat i un turisme 4x4 amb plaques espanyoles que van topar a la General 1, al punt quilomètric 1,900 a la capital. El jove va ser traslladat a l'hospital, on va ser donat d'alta poca estona després, informa el centre sanitari.

