CULTURA
L’exposició de Naiara Escabias arriba a la galeria PUY & CO
L’exposició fotogràfica Caminant, els meus refugis de la resident Naiara Escabias arriba a la galeria de la reconeguda productora executiva Mercè Puy, PUY & CO. L’obra és una sèrie fotogràfica que explora la connexió emocional amb espais naturals que esdevenen refugis personals. L’artista, mitjançant la fotografia Polaroid i la tècnica de l’Emulsion Lift, va capturar la bellesa i fragilitat dels paisatges amb les imatges transformades. Cada peça de l’exposició convida l’espectador a reflexionar sobre la natura com a font d’equilibri i inspiració. A més, l’obra proposa una experiència de calma i introspecció profunda.
L’artista i la productora van arribar a un acord en el marc del festival Andorra Crea, en què Puy va descriure l’obra de “brutal”. L’exposició es podrà visitar des d’avui fins al 31 de maig al carrer Sant Pere Màrtir, 15, de Barcelona.