Habitatge
L'associació de propietaris reclama més habitatge social i agilitzar els tràmits urbanístics
L'APBI s'oposa a la regulació dels preus de lloguer
L'associació de propietaris (APBI) s'oposa a la regulació dels preus de lloguer, reclamada per la Coordinadora de l'Habitatge, i afirma que la a solució passa per "augmentar l'oferta estructural, construint habitatge social, agilitzant tràmits urbanístics, augmentant la col·laboració publicoprivada, donant incentius fiscals per al lloguer assequible i seguretat jurídica per als propietaris".
L'APBI creu que "l'evidència que es va acumulant -en relació a la regulació dels preus de lloguers- desmenteix els beneficis d'aquesta política i revela conseqüències perjudicials per al conjunt del mercat i dels més vulnerables en particular". L'APBI posa Barcelona com a exemple, i l'assimila a Andorra, tot esmentant que, després de la regulació dels preus de lloguers, "els anuncis de lloguer han desaparegut pràcticament dels portals immobiliaris a la capital catalana, i les immobiliàries gestionen els pisos mitjançant llistes internes de candidats, prioritzant perfils amb més solvència econòmica". També esmenta Berlín, on el 2020 es van congelar els lloguers durant cinc anys, i va propiciar que "el control de rendes va haver de ser revertit per falta d'eficàcia i per agreujar la crisi", apunta l'APBI.
L'associació defensa que l'escassetat d'oferta que podria produir la regulació alimenta un efecte advers, on "els pisos disponibles són pocs, cars i molt sol·licitats, i les famílies amb ingressos més baixos queden al marge de poder-hi optar".