Jornada
Formació sobre noves masculinitats per als professionals socials i de la salut
L'objectiu és "fomentar una societat més justa i igualitària" amb el nou rol dels homes
Un centenar de professionals de l'àmbit social i de la salut han assistit avui a una formació de quatre hores sobre noves masculinitats per "obrir espais de diàleg i reflexió per fomentar una societat més justa i igualitària per a tothom", exposa el Govern en un comunicat. La jornada està organitzada per la secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana i el ministeri de Salut i ha estat impartida pel professor de filosofia i agent d'igualtat, Agustín Zaragozá, per proporcionar eines i coneixements per comprendre com es construeix la masculinitat en la societat actual i quines implicacions té en la vida quotidiana i les relacions socials, segons indica l'executiu.
L'executiu precisa que el concepte de noves masculinats ha sorgit del debat feminista i dels estudis de gènere com "una proposta per repensar el rol dels homes en una societat igualitària". El comunicat especifica que els nous models posen en qüestió els estereotips de masculinitat tradicional, "basada en el domini, la fortalesa i la repressió emocional, i promouen una masculinitat més diversa, empàtica i compromesa amb la igualtat de gènere".
La formació continuarà a la tarda amb la conferència 'Desaprenent la masculinitat', que està oberta a tota la població i serà impartida pel professor Zaragozá, a les 18.30 hores a l'Acta ArtHotel. El Govern assenyala que la xerrada vol generar una reflexió col·lectiva sobre "els models tradicionals de masculinitat i la necessitat de construir-ne de nous, més equitatius i inclusius".