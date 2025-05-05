Successos
Uns tocaments a una noia desencadenen una baralla entre quatre joves a Andorra la Vella
La policia ha detingut l'acusat de l'agressió sexual i tres persones més per la batussa
Un jove de 28 anys va realitzar tocaments no consentits a una noia, que van desencadenar una baralla entre quatre nois, detinguts per la policia posteriorment. Els fets van passar la matinada de dissabte a l'exterior d'un local d'Andorra la Vella. La baralla es va iniciar quan un amic de la noia, de 21 anys, en assabentar-se del que havia passat, hauria recriminat els fets al presumpte autor de l'agressió sexual. En aquell moment va esclatar una batussa entre dos nois de 28 anys, un dels quals el presumpte autor de l'agressió sexual, i dos joves més de 21 i 22 anys. Segons informa la policia, els dos nois de 28 anys van necessitar atenció mèdica, i van ser detinguts la mateixa matinada, mentre que els altres dos se'ls va detenir l'endemà.
Durant la intervenció policial, els agents van identificar la víctima dels tocaments, que va cursar immediatament una denúncia pels fets.