Estadística
Els ingressos de la duana cauen un 14,6% a l'abril
El mes es tanca amb 18,6 milions d'euros
Els ingressos de la duana durant l'abril han arribat fins als 18,6 milions d’euros. La xifra, tal com es desprèn del balanç mensual, representa un descens del 14,6% respecte de l'abril del 2024. mentre que l'acumulat des d'inicis d'any s'enfila als 73,8 milions, una reducció del 12,8% si es compara amb el mateix període anterior. Aquest retrocés en la xifra està estretament relacionat amb la caiguda de les importacions de tabac que, novament, presenta un descens del 29,7% i se situa al febrer en els 8,4 milions. Des de principi d'any, els ingressos per les taxes d'importacions de tabac a la duana han arribat als 31,2 milions, un 28,5% menys en comparació als quatre primers mesos del 2024.
En relació amb la importació de begudes, cal destacar el quart mes de l'any ha registrat uns ingressos de prop de 604.000 euros, un 9,2% més que l'abril del 2024. En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han ascendit fins als 4,4 milions, un 3,6% més que en el mateix termini anterior.
Finalment, pel que fa a les importacions relatives a altres mercaderies, el mes d'abril s'ha tancat amb uns ingressos de 5,1 milions, un 3,1% més si es compara amb l'abril del 2024.