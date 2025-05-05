CULTURA
Els influencers apropen un major nombre de públic de fora al Sax Fest
Wataru Hirai és el guanyador del concurs, que ha comptat amb 109 participants
El festival Sax Fest va celebrar ahir la cloenda d’una edició amb una major afluència de públic exterior. Així ho va expressar el director general i director artístic del Sax Fest, Efrem Roca, als mitjans. Per al director, l’increment d’assistència estrangera és deguda al treball dels influencers que “d’alguna manera han provocat que vingui més gent de fora”. “Jo penso que funciona molt bé, les xarxes estan bullint i això és sempre un bon dibuix”, va afegir Roca. Sobre l’assistència als concerts aquest any el responsable del certamen va afirmar haver vist “la sala quasi plena” i que es pot qualificar de “rècord”.
Fins a 109 saxofonistes van participar en el concurs solo, dels quals 18 van passar a la segona ronda i 6 a la final. “Aquest any ha sigut una edició molt completa, molt participativa i amb molt de nivell”, va afirmar el director que va destacar les dificultats del jurat a l’hora de prendre les seves decisions: “el jurat no ho ha tingut fàcil per anar escollint”. Finalment, després de les deliberacions, el japonès Wataru Hirai es va alçar amb el premi de la varietat solo del Sax Fest 2025.
El nivell dels espectacles ha estat destacable per Roca qui va afirmar que “els concerts, tots han sigut molt xulos”. No obstant això, va voler destacar el de l’ONCA, ja que “a l’haver molta música a l’escenari és molt espectacular”.
Per la propera edició es mantindran les dates properes a la Setmana Santa i el concurs tindrà una durada d’una setmana. Tot i així, l’organització no es tanca a possibles millores per tal de “simplement innovar”.