Successos
Detingut un turista amb 4,2 grams de metamfetamina a la frontera del riu Runer
El jove de 26 anys també volia accedir al país amb 2,6 grams de cocaïna
Un jove turista de 26 anys va ser detingut per intentar accedir al país, a través de la frontera del riu Runer, en possessió de 4,2 grams de metamfetamina i 2,6 grams de cocaïna. La policia informa que els fets van passar aquest cap de setmana, i el jove està acusat d'un delicte contra la salut pública.
Controlat un conductor amb una taxa d'alcoholèmia de 2,04
Un conductor de 54 anys va ser detingut amb una taxa d'alcoholèmia de 2,04 la matinada del diumenge a Andorra la Vella, informa la policia.