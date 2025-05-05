Encamp
Cultura pretén traslladar les dependències de l'Arxiu Nacional a l'Hotel Rosaleda el gener del 2026
És un dels tres projectes que portarà a terme en el marc de la celebració dels 50 anys
L'Arxiu Nacional d'Andorra traslladarà els seus arxius al nou dipòsit, situat al costat de l'Hotel Rosaleda. El dipòsit, que es troba a tocar de la seu del Ministeri de Cultura, compta amb tres plantes, dues destinades als arxius escrits i una plata destinada als arxius audiovisuals i permetrà guanyar 100 metres quadrats més respecte a l'arxiu actual. "El trasllat serà complicat i s'ha de fer bé", ha assegurat la ministra de Cultura, Mònica Bonell, que ha explicat que el projecte es licitarà abans de l'estiu i els treballs estan previstos que finalitzin el mes de gener de 2026.
També s'ha anunciat la signatura d'un conveni de protocol d'entesa en matèria de convenis amb el Ministeri de Cultura del Regne d'Espanya per la recuperació de la documentació del país que es troba a Espanya, i per l'intercanvi de còpies digitals. Actualment, estan en converses per obtenir còpies digitals dels arxius de Narbonne i Perpinyà.
Un altre dels projectes que s'ha donat a conèixer és el projecte Transkriptorium, un treball on totes les persones podran buscar fons notarials a través del portal web i la recerca de paraules clau i la transcripció de fons notarials custodiats de l'Arxiu. El projecte s'iniciarà aquest mes amb la finalitat de trobar arxius concrets al moment.
Actes per entendre el present i mirar al futur
D'altra banda, s'han presentat els actes del 50è aniversari. Uns actes que volen entendre el present, analitzar el passat i mirar cap al futur i on destaquen tres activitats. La primera activitat es durà a terme el 9 de juny i serà l'organització d'una jornada commemorativa, amb dues conferències i una taula rodona, sobre el futur dels arxius.
El moment més important arribarà el mes de novembre amb l'exposició Pioners a la Sala d'Exposicions de Govern, al Parc Central. Una exposició que parlarà de la història de la fotografia i del país en els darrers 50 anys. La mostra es podrà veure fins al març del 2026.
El mes de desembre es farà una publicació especial en paper de la revista Arxivand, on es farà balanç dels 50 anys de l'Arxiu Nacional, i serà un homenatge a totes les persones que han fet possible la divulgació històrica, que servirà per tancar un aniversari on l'ens vol conscienciar als ciutadans de la importància de no oblidar el passat per saber cap a on es vol anar en el futur.