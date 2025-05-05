RELIGIÓ
El copríncep Vives destaca el llegat del papa Francesc a la carta dominical
Bisbes catalans van recordar ahir, a través de les seves cartes dominicals, el papa Francesc, mort el passat 21 d’abril, destacant-ne la vocació de diàleg, la proximitat amb els més vulnerables i la voluntat de reformar l’Església per fer-la més oberta i compromesa amb el món actual. Entre ells, el copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, que va subratllar que el llegat més important del pontífex es pot resumir en “la misericòrdia com a principi rector, la proximitat amb els migrants, els pobres i marginats, i la reforma de l’Església per fer-la més transparent, humil i compromesa amb la realitat del segle XXI”. Segons Vives, l’empremta de Francesc no es limita als canvis institucionals sinó que representa una nova mirada dins de l’Església: “Una Església més propera, més oberta, més fidel a l’Evangeli de Jesús”, va emfatitzar. El Vaticà enceta aquest dimecres el conclave que n’ha d’escollir el successor.