Successos
Controlat un home de 71 anys que s'estaria masturbant al carrer a Escaldes
Els agents de circulació han avisat a la policia a tres quarts de nou del matí
Un home resident de 71 anys ha estat controlat aquest matí al carrer Prat Gran d'Escaldes per, presumptament, masturbar-se a la via pública. La policia ha rebut l'avís, per part dels serveis de circulació d'Escaldes, a tres quarts de nou del matí, i s'ha traslladat fins al lloc dels fets. Un cop allà l'han identificat, però no ha estat detingut. L'home ja havia estat controlat prèviament per la policia, però mai ha ocasionat cap problema, expliquen fonts policials.
Afers Socials i el comú d'Escaldes tenen constància que l'home de 71 anys viuria al carrer, tot i que sembla que no seria per problemes econòmics. El comú ha informat que no ha rebut cap queixa ni trucada relacionada amb el cas. En aquesta situació, és el ministeri d'Afers Socials l'encarregat de portar el cas de la persona afectada, i el comú només pot intervenir si el ministeri li requereix. Si fos el cas, el comú podria proporcionar-li algunes ajudes, però la cerca d'habitatge depèn del Govern.