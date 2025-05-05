Música
El concert infantil 'Ad Libitum' del ClàssicAnd exhaureix les entrades
L'espectacle tindrà lloc el 18 de maig a les 17 hores al teatre comunal d'Andorra la Vella
El concert infantil 'Ad Libitum', que tindrà lloc el 18 de maig a les 17 hores al teatre comunal d'Andorra la Vella en el marc de la tercera edició de ClàssicAnd, ha esgotat les prop de 250 localitats disponibles. L'espectacle infantil és solidari, i els 10 euros de l'entrada dels adults, -és gratuït pels infants-, es destinarà íntegrament a la Creu Roja.
El dissabte arriba un dels espectacles més populars d'aquesta tercera edició de ClàssicAnd, el concert gratuït de l'orquestra del festival de Dresden, sota la batuta del director Josep Caballé Domènech. El concert és d'entrada gratuïta i tindrà lloc al recinte que s'ha instal·lat al Parc Central amb motiu de l'edició d'enguany. Per tal d'evitar aglomeracions, les entrades gratuïtes s'hauran de passar a buscar per l'oficina de turisme d'Andorra la Vella o Ordino.
Posposat el concert del guanyador del Sax Fest
El guanyador del Solo Sax 2025 del Sax Fest, Wataru Hirai, no podrà actuar el 18 de maig a l'església de Sant Corneli i Sant Cebrià d'Ordino, tal com estava previst. Malgrat la voluntat de les organitzacions dels dos festivals -ClàssicAnd i Sax Fest-, Hirai no podrà ser al Principat per motius d'agenda. La voluntat és ara intentar reprogramar la seva actuació en l'edició de l'any vinent.