MEDI AMBIENT
Cap sanció per no oferir aigua de l’aixeta
Els establiments estan obligats a facilitar-la i també a permetre endur-se menjar sobrant
La Llei d’economia circular obliga els establiments de restauració a oferir als clients aigua de l’aixeta de manera gratuïta i també a facilitar la possibilitat d’endur-se a casa els aliments i begudes sobrants. Per ara, no s’ha obert cap procés sancionador en les visites que Medi Ambient ha fet ni s’ha rebut cap denúncia formal al ministeri informant de l’incompliment de la norma, tot i que l’estiu del 2023 el ministeri, en 118 inspeccions, va constatar que més d’un centenar d’establiments de restauració del país no complien amb la normativa d’oferir aigua de l’aixeta de manera gratuïta als clients o bé la possibilitat d’endur-se el menjar sobrant a casa.
Llavors el titular de Medi Ambient, Guillem Casal, va posar en relleu que les visites no havien tingut un ànim sancionador, ja que va incidir en el fet que l’objectiu principal havia estat donar a conèixer la norma entre els restauradors. El 2024 es va fer una segona ronda de visites en el marc de la campanya. Des del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia “no es descarta” que aquest any es faci una nova campanya o fins i tot nous controls per comprovar que la norma s’està aplicant.
CAU LA RECOLLIDA DE MEDICAMENTS USATS EL 2024
Els residus de medicaments domèstics, és a dir, caducats o restes de medecines que no s’utilitzen i que genera la ciutadania, es gestionen a través dels onze punts de recollida establerts a tots els centres de salut i a les deixalleries comunals.
Els medicaments produïts als centres i serveis sanitaris, queden coberts per la reglamentació específica del 17 de gener del 2007 que regula la gestió dels residus sanitaris.